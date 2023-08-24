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Регион 24.08.2023 16:50

Создание новых инфраструктурных маршрутов на Южном Кавказе обеспечит устойчивое экономическое развитие региона - Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов при разблокировании экономических и логистических связей на Южном Кавказе послужит устойчивому экономическому развитию региона.

"Последовательно мы выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье. И в соответствии с договоренностями трех лидеров - России, Армении, Азербайджана - убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона", - сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, это укрепит и контакты между людьми, которые проживают в регионе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗАКАВКАЗЬЕ, ЛОГИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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