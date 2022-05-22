Замглавы МИД Азербайджана обсудил в Финляндии вопросы сотрудничества Баку и Хельсинки и Южный Кавказ

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев провел в Финляндии 20-21 мая ряд встреч с официальными лицами, с которыми обсудил двустороннюю повестку, потенциал сотрудничества, постконфликтные процессы на Южном Кавказе, подвели в воскресенье итоги его рабочего визита в МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с Рзаевым встретились министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, первый вице-спикер парламента Финляндии Антти Ринне, дипломатический советник президента Финляндии Петри Хаккарайнен и государственный секретарь министерства иностранных дел Матти Анттонен.
«В ходе встреч была отмечена важность визита по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Финляндией и запланированных в столицах культурных мероприятий, обсуждено текущее состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего развития, отмечен имеющийся потенциал, в частности, в сферах образования и экономики, а также состоялся обмен мнениями по постконфликтным процессам на Южном Кавказе, региональным и международной вопросам», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского министерства.
В нем отмечается, что в ходе круглых столов с руководителями и исследователями Финского института международных отношений (FIIA) и Фонда мира Мартти Ахтисаари были проанализированы процессы нормализации на Южном Кавказе в постконфликтный период, а также актуальные международные и региональные вопросы, «до сведения собеседников доведена позиция нашей страны».
В Хельсинки по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Финляндией состоялся концерт джазового трио Исфара Сарабского и дипломатический прием, на которых присутствовали Рзаев и заместитель госсекретаря МИД Финляндии Нина Васкунлахти, добавили в министерстве.
Р.Керимов
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