Спикер парламента Эстонии прибыл в Азербайджан

Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Юри Ратас в воскресенье прибыл в Азербайджан. Об этом сообщили в Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана.
«22 мая парламентская делегация во главе с председателем Рийгикогу Юри Ратасом прибыла с официальным визитом в Азербайджан», - говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Азербайджана.
В нем отмечается, что в рамках визита ожидаются встречи Ратаса с официальными лицами Азербайджана.
Ранее в воскресном обращении в фейсбуке спикер Рийгикогу анонсировал свой визит в Азербайджан.
Он отметил, что в программе визита запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым и спикером Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Р.Керимов
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