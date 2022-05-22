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Внешняя политика 22.05.2022 22:54

Спикер парламента Эстонии прибыл в Азербайджан

Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Юри Ратас в воскресенье прибыл в Азербайджан. Об этом сообщили в Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана.

«22 мая парламентская делегация во главе с председателем Рийгикогу Юри Ратасом прибыла с официальным визитом в Азербайджан», - говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Азербайджана.

В нем отмечается, что в рамках визита ожидаются встречи Ратаса с официальными лицами Азербайджана.

Ранее в воскресном обращении в фейсбуке спикер Рийгикогу анонсировал свой визит в Азербайджан.

Он отметил, что в программе визита запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым и спикером Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Р.Керимов

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Тэги: ЭСТОНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПАРЛАМЕНТ, ВИЗИТ


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