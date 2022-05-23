Министр экономики Азербайджана принимает участие в работе ВЭФ в Давосе

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принимает участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом Джаббаров написал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что в ходе панели «Стратегический взгляд: Евразия» обсуждались новые вызовы в рамках среды глобального сотрудничества, устойчивая экономическая деятельность, эффективное использование энергетических ресурсов, значение применения цифровых решений. «Также состоялось обсуждение вопросов диверсификации экономики Азербайджана, поощрение инвестиций в устойчивую инфраструктуру и развитие ненефтяного сектора», - подчеркнул Джаббаров. Б.Рустамбеков

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