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Регион 23.05.2022 23:52

Турция готова начать операции по установлению зоны безопасности вдоль южных границ - Эрдоган

Турция вскоре начнет военные операции по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль южных границ страны в рамках противодействия террористическим угрозам, сообщают западные СМИ со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Эти операции в основном будут нацелены на территории, которые являются центрами нападений на нашу страну, а также на установление зон безопасности", - приводят СМИ слова Эрдогана.

По словам турецкого лидера, операция начнется, как только военные, разведка и силы безопасности завершат соответствующие подготовительные работы.

В свою очередь турецкий журналист Раджип Сойлу написал в своем твиттере, что, по словам Эрдогана, целью военной операции станет создание "зоны безопасности протяженностью 30 километров вглубь северной части Сирии". Эрдоган, как отметил журналист, имел в виду территорию, подконтрольную Силам самообороны сирийских курдов (YPG).

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОПЕРАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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