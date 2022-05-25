Военные пилоты Азербайджана участвуют в учениях «Анатолийский орел – 2022» в Турции

В турецкой Конье продолжаются международные тактические летные учения «Анатолийский орел – 2022», сообщили в Минобороны Азербайджана. «ВВС Азербайджана представляют два многоцелевых вертолета Ми-17-1В и три команды личного состава», - говорится в информации. Основная цель учений - контроль за движением спасателей и воздушной помощи, усиление непосредственной воздушной поддержки, динамики движения и расширение совместного сотрудничества в области военно-воздушных сил между государствами-участниками. В учениях, наряду с Турцией и Азербайджаном, принимают участие летчики из Польши. Э.Шафиев

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