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Оборона 25.05.2022 14:40

Военные пилоты Азербайджана участвуют в учениях «Анатолийский орел – 2022» в Турции

В турецкой Конье продолжаются международные тактические летные учения «Анатолийский орел – 2022», сообщили в Минобороны Азербайджана.

«ВВС Азербайджана представляют два многоцелевых вертолета Ми-17-1В и три команды личного состава», - говорится в информации.

Основная цель учений - контроль за движением спасателей и воздушной помощи, усиление непосредственной воздушной поддержки, динамики движения и расширение совместного сотрудничества в области военно-воздушных сил между государствами-участниками.

В учениях, наряду с Турцией и Азербайджаном, принимают участие летчики из Польши.

Э.Шафиев

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Тэги: ВВС, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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