Привлеченные к совместным учениям авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции провели тренировки

Минобороны Азербайджана сообщило о проведении тренировки с участием авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, привлеченных к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023".

"Авиационные средства, совершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих стран, а также инженерная техника и малые боты.

В.Алиев