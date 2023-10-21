Привлеченные к совместным учениям авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции провели тренировки

Минобороны Азербайджана сообщило о проведении тренировки с участием авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, привлеченных к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023".
"Авиационные средства, совершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих стран, а также инженерная техника и малые боты.
В.Алиев
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