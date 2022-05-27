SIF внедрил модель скоринга кредитов на сумму до 200 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) объявил о запуске модели скоринга малых кредитов.

Согласно информации фонда, автоматизированная программа будет вести обработку информации, анализ результатов и обратную связь по инвестиционным проектам хозяйствующих субъектов, подавших заявку на получение кредита в размере до 200 тыс. манатов.

«В результате применения скоринговой модели прогнозные финансовые планы будут формироваться и оцениваться Фондом, что позволит экономить время, затрачиваемое кредитными организациями на подготовку этих отчетов», - отмечается в информации SIF.

Кроме того, модель скоринга упростит процесс экспертизы инвестиционных проектов, обеспечит прозрачность и оперативность обработки заявок, повысит качество и оперативность рассмотрения кредитных заявок, позволит применять единый подход к анализу инвестиционных проектов.

«В дальнейшем планируется применять скоринговую модель для кредитов на сумму свыше 200 тыс. манатов», - сообщили в Фонде.

Х.Насирзаде