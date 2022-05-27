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Финансы 27.05.2022 16:16

SIF внедрил модель скоринга кредитов на сумму до 200 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) объявил о запуске модели скоринга малых кредитов.

Согласно информации фонда, автоматизированная программа будет вести обработку информации, анализ результатов и обратную связь по инвестиционным проектам хозяйствующих субъектов, подавших заявку на получение кредита в размере до 200 тыс. манатов.

«В результате применения скоринговой модели прогнозные финансовые планы будут формироваться и оцениваться Фондом, что позволит экономить время, затрачиваемое кредитными организациями на подготовку этих отчетов», - отмечается в информации SIF.

Кроме того, модель скоринга упростит процесс экспертизы инвестиционных проектов, обеспечит прозрачность и оперативность обработки заявок, повысит качество и оперативность рассмотрения кредитных заявок, позволит применять единый подход к анализу инвестиционных проектов.

«В дальнейшем планируется применять скоринговую модель для кредитов на сумму свыше 200 тыс. манатов», - сообщили в Фонде.

Х.Насирзаде

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Тэги: SIF, СКОРИНГ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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