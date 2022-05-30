Бизнес-лидеры Южной Кореи и Японии призвали власти двух стран к диалогу для улучшения отношений

Руководители крупных компаний Южной Кореи и Японии в понедельник призвали правительства двух стран к переговорам, направленным на улучшение двусторонних отношений и укрепление экономического сотрудничества, передает агентство "Рёнхап".

"Низкий уровень отношений Южной Кореи и Японии повлиял на экономическую деятельность, и мы приветствуем шаги по улучшению отношений, а также пониманию того, что мы более не можем допускать ухудшения отношений", - приводит агентство выдержки из совместного заявления лидеров делового сообщества.

"Мы надеемся, что диалог между двумя государствами будет способствовать прогрессу, чтобы бизнесмены в обеих странах могли свободно и уверенно заниматься экономической деятельностью", - подчеркивается в документе.

В заявлении также говорится, что у этих стран есть много общих интересов в области защиты окружающей среды, энергетики и декарбонизации.

По данным агентства, надежда на улучшение отношений между Сеулом и Токио стала появляться в связи с тем, что новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подчеркивал важность восстановления связь ради интересов народа обеих стран.

"Рёнхап" отмечает, что заявление распространили по итогам ежегодной бизнес-конференции Южной Кореи и Японии, которая прошла уже в 54-й раз. В этом году в ней приняли участи около 260 руководителей бизнеса из обеих стран, в том числе руководство японской Mitsubishi Corporation и южнокорейской Samyang Holdings Corporation. Мероприятие призвано содействовать двустороннему экономическому сотрудничество и ослабить "давнюю вражду" между Сеулом и Токио.

Отношения Японии и Южной Кореи ухудшились после того, как Токио в июле 2019 года принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров, а затем исключил страну из списка надежных торговых партнеров. В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году постановил, что японские фирмы должны выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японского колониального правления на Корейском полуострове в 1910-45 годах.