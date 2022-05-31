Баку и София проведут в 2022г заседание МПК – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел в Софии переговоры со своим болгарским коллегой Теодорой Генчовской.
«Сначала министры провели встречу «тет-а-тет», а затем состоялась встреча в формате стратегического диалога с участием делегаций с обеих сторон», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Байрамов и Генчовская, в частности, обсудили перспективы развития связей в сфере энергетики, составляющей ядро экономических отношений между странами, а также обсудили сотрудничество в сферах транспорта, ИКТ, АПК, туризма, гуманитарной и других сферах. «Стороны выразили уверенность, что очередное заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Баку и Софией, запланированное на этот год, внесет положительный вклад в расширение двустороннего сотрудничества», - отмечается в информации.
Байрамов проинформировал свою собеседницу об усилиях Азербайджана по восстановлению своих освобожденных от армянской оккупации территорий (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), а также позиции Баку по поводу мира и прогресса в регионе Южного Кавказа, нормализации отношений с Арменией.
Генчовская, в свою очередь, выразила готовность Софии внести вклад в деятельность правительства Азербайджана по разминированию (освобожденных территорий – ИФ).
Э.Шафиев
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