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Внешняя политика 02.12.2023 18:40

Баку и София провели четвертое заседание межмидовских консультаций

В Софии состоялось четвертое заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии, сообщает МИД Азербайджана.

На политконсультациях делегацию Азербайджана возглавлял замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев, делегацию Болгарии - замминистра иностранных дел Тихомир Стойчев.

"В ходе консультаций обсуждалось нынешний уровень и перспективы развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций", говорится в сообщении.

Была отмечена важность механизмов стратегического диалога и политических консультаций между двумя странами, а также деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Согласно информации, болгарская сторона была проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период, минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, широкомасштабных работах по реконструкции и строительству, проводимых нашей страной, а также о реализации "Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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