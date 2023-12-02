Баку и София провели четвертое заседание межмидовских консультаций

В Софии состоялось четвертое заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии, сообщает МИД Азербайджана.
На политконсультациях делегацию Азербайджана возглавлял замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев, делегацию Болгарии - замминистра иностранных дел Тихомир Стойчев.
"В ходе консультаций обсуждалось нынешний уровень и перспективы развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций", говорится в сообщении.
Была отмечена важность механизмов стратегического диалога и политических консультаций между двумя странами, а также деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.
Согласно информации, болгарская сторона была проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период, минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, широкомасштабных работах по реконструкции и строительству, проводимых нашей страной, а также о реализации "Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".
В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В.Алиев
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