Азербайджан играет решающую роль в диверсификации поставок газа в Центральную и Восточную Европу - президент Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев отмечает решающую роль Азербайджана в диверсификации поставок природного газа в Центральную и Восточную Европу.
"Азербайджан играет решающую роль в диверсификации поставок природного газа в Центральную и Восточную Европу. Мы высоко оцениваем это", - сказал Радев журналистам в воскресенье.
По его словам, София поддержала кандидатуру Азербайджана на проведение в 2024 году конференции COP29.
"Как вы знаете, Россия выступила против кандидатуры любой из европейских стран (на проведение COP29 - ИФ). Единственный путь решения - выдвижение кандидатуры Азербайджана или Армении. Мы рады кандидатуре вашей страны и поддерживаем ее", - отметил болгарский лидер.
Болгария является одним из крупных покупателей азербайджанского газа. В 2023 году объем поставок азербайджанского газа в Болгарию составит около 1 млрд кубометров.
А.Азизов
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