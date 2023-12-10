Азербайджан играет решающую роль в диверсификации поставок газа в Центральную и Восточную Европу - президент Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев отмечает решающую роль Азербайджана в диверсификации поставок природного газа в Центральную и Восточную Европу.

"Азербайджан играет решающую роль в диверсификации поставок природного газа в Центральную и Восточную Европу. Мы высоко оцениваем это", - сказал Радев журналистам в воскресенье.

По его словам, София поддержала кандидатуру Азербайджана на проведение в 2024 году конференции COP29.

"Как вы знаете, Россия выступила против кандидатуры любой из европейских стран (на проведение COP29 - ИФ). Единственный путь решения - выдвижение кандидатуры Азербайджана или Армении. Мы рады кандидатуре вашей страны и поддерживаем ее", - отметил болгарский лидер.

Болгария является одним из крупных покупателей азербайджанского газа. В 2023 году объем поставок азербайджанского газа в Болгарию составит около 1 млрд кубометров.

А.Азизов