Алиев и Радев выразили удовлетворение развитием стратегического партнёрства между Азербайджаном и Болгарией

В рамках официального визита в Сербию Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу один на один с Президентом Болгарии Руменом Радевым в городе Ниш, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в различных сферах.

Подчеркнув важность открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, главы государств поздравили друг друга по этому случаю.

«В ходе беседы была затронута важность инициативы «Кольцо солидарности», еще раз отмечено значение этого проекта с точки зрения расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере и вклада нашей страны в обеспечение газоснабжения Европы», - говорится в сообщении.

Во время встречи Алиев пригласил президента Болгарии посетить Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.

В.Алиев