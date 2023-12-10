Алиев и Радев выразили удовлетворение развитием стратегического партнёрства между Азербайджаном и Болгарией

В рамках официального визита в Сербию Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу один на один с Президентом Болгарии Руменом Радевым в городе Ниш, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
На встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в различных сферах.
Подчеркнув важность открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, главы государств поздравили друг друга по этому случаю.
«В ходе беседы была затронута важность инициативы «Кольцо солидарности», еще раз отмечено значение этого проекта с точки зрения расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере и вклада нашей страны в обеспечение газоснабжения Европы», - говорится в сообщении.
Во время встречи Алиев пригласил президента Болгарии посетить Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.
В.Алиев
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