«Северсталь» предлагает решения для нефтегазового рынка и инфраструктурных проектов Азербайджана

Компания «Северсталь» принимает участие в X Международной выставке «Нефть и газ Каспия» в Баку. Компания представляет комплексные решения для топливно-энергетического сектора, дорожно-транспортной инфраструктуры, портовых объектов, промышленного и энергетического строительства. «Северсталь» предлагает широкий ассортимент продукции, включая трубы большого диаметра, металлоконструкции, метизы, уникальную линейку продуктов из криогенной стали Cryonix для строительства заводов по производству СПГ.

Компания непрерывно работает над повышением эксплуатационных характеристик стали и созданием новых инновационных материалов под потребности заказчиков. В числе ключевых продуктов, которые демонстрируются на стенде, трубы большого диаметра для применения в особых условиях: коррозионностойкие ТБД, устойчивые к воздействию агрессивных сред; ТБД с высокой деформационной способностью под брендом Deformax, обладающие высокой эксплуатационной надёжностью и выдерживающие высокие уровни нагрузки и деформации; металлопрокат для строительства морских нефтяных платформ и подводных добычных комплексов.

«Северсталь» предлагает комплексное решение, включающее проектирование объекта, производство и поставку металлопродукции, изделий и решений на ее базе, а также адаптацию продуктов и сервисов с учетом индивидуальных потребностей заказчика. «Современный металлургический рынок проходит через глобальную трансформацию к индустрии 4.0, которая подразумевает синергию продуктов, сервисов и технологий, – сказал Дмитрий Горошков, директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали». – Мы обеспечиваем нашим партнерам неизменно высокое качество продукции, но реалии рынка требуют от нас также предоставлять лучшую экспертизу в области логистики, инженерных и технологических решений, и мы готовы их продемонстрировать гостям выставки».

Компания обладает всей необходимой экспертизой за счет своих активов, обладающих большим опытом в производстве ТБД, металлопроката и метизной продукции, проектировании промышленных объектов, проектировании и производстве металлоконструкций для зданий и сооружений.

У «Северстали» обширный опыт поставок как на российские, так и на зарубежные проекты. Одним из перспективных регионов для компании является СНГ, где наблюдается устойчивый рост спроса благодаря инвестициям ведущих нефтегазовых корпораций в обустройство месторождений Каспийского региона и модернизации газотранспортных систем. Среднегодовой спрос только на ТБД для нефтегазового сектора на рынках стран СНГ составляет порядка 500 тысяч тонн.

В частности, компания налаживает связи с клиентами на рынке Азербайджана. «Закупка рифленой листовой стали у «Северстали» производилась для государственной нефтяной компании SOCAR, в частности для треста Nеft Qaz Tikinti, по принципу открытого тендера, — отметил Мурад Сулейманов, ведущий специалист по закупкам компании Olimp Engineering Services. — Специалисты «Северстали» предложили трёхэтапную схему поставки. Наш российский партнёр вовремя и в полном объеме выполнил отгрузку. Клиента полностью удовлетворило качество продукции».

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ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер «CHMF») и на Лондонской фондовой бирже (тикер «SVST»). В 2021 году выручка компании составила $11,6 млрд, EBITDA достигла $6 млрд. В 2021 году было произведено 11,6 млн тонн стали.

www.severstal.com