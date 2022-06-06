Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь - Зеленский

Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Что касается Белоруссии: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Белоруссию железной дорогой (экспортировать зерно - ИФ). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - сказала Зеленский журналистам в понедельник.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения, что Россия не выпускает украинское зерно из портов.

По его словам, украинское зерно можно вывозить через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.

Самое простое, отметил Путин, это вывоз зерна через территорию Беларуси. "Самое легкое, самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, и Балтийское море, и дальше - в любую точку. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос", - сказал президент РФ.

Он отметил, что об этом говорит и президент Белоруссии Александр Лукашенко. "И если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует - вывоза украинского зерна, - пожалуйста, самый простой способ - через Белоруссию, никто не мешает", - заявил Путин.