EIA сохранило прогноз цен на газ на Henry Hub в 2023г, запасы осенью будут на 9% ниже среднего за 5 лет

Управление энергетической информации Минэнерго США сохранило прогноз цен на газ на американской площадке Henry Hub на 2023 год на уровне $4,74/ Mmbtu.

Как говорится в ежемесячном отчете ведомства, ожидается, что спотовая цена Henry Hub в среднем составит $8,69 за MMBtu в III квартале 2022 года по сравнению со средним значением $8,13/MMBtu в мае.

"Цены на природный газ растут в основном из-за трех факторов: запасы природного газа ниже среднего за пять лет, устойчивый спрос на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США и высокий спрос на природный газ со стороны электроэнергетического сектора с учетом ограниченных возможностей для переключения с газа на уголь. Мы ожидаем, что в 2023 году цена на Henry Hub будет составлять в среднем $4,74/Mmbtu на фоне роста добычи природного газа", - говорится в документе.

Запасы природного газа в США на конец мая составили 2 трлн куб. футов, что на 15% ниже среднего показателя за пять лет. "По нашим прогнозам, запасы природного газа к концу сезона закачки 2022 года (конец октября) составят чуть более 3,3 трлн куб. футов, что на 9% ниже среднего показателя за пять лет", - отмечает EIA.

"Мы прогнозируем, что экспорт СПГ из США составит в среднем 11,7 млрд кубических футов в день во II и III кв. 2022 года и 11,9 млрд куб. футов в день (123 млрд куб. м в год - ИФ) в течение всего 2022 года, что на 22% больше, чем в 2021 году, в результате появившихся дополнительных мощностей по экспорту СПГ в США. С конца 2021 года ЕС и Великобритания импортировали рекордные объемы СПГ из-за низкого уровня запасов природного газа. Европа стала основным направлением экспорта СПГ из США, и на нее приходилось 74% от общего объема экспорта СПГ в США в течение первых четырех месяцев 2022 года. Мы прогнозируем, что экспорт СПГ в 2023 году составит в среднем 12,6 млрд куб. футов в сутки (130 млн куб. м в год - ИФ)", - отмечает ведомство.

Ожидается, что потребление природного газа в США в среднем составит 85,3 млрд куб. футов в сутки в 2022 году, что на 3% больше, чем в 2021-м. Рост потребления природного газа в США отражает увеличение потребления во всех секторах: в жилом и коммерческом - из-за более низких температур в 2022 году, а в промышленном секторе рост экономической активности способствует увеличению потребления.

"Ограниченный переход с природного газа на уголь в электроэнергетическом секторе, несмотря на высокие цены на природный газ, приводит к увеличению потребления природного газа для производства электроэнергии. На 2023 год мы прогнозируем, что потребление природного газа составит в среднем 85,1 млрд кубических футов в сутки, что примерно соответствует уровню 2022 года", - пишет EIA.

Добыча природного газа в США прогнозируется в июне на уровне 95,7 млрд куб. футов в сутки (989 млрд куб. м в год), в 2023 году - 101,6 млрд куб. футов в сутки (1 трлн 50 млрд куб. м в год).