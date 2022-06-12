Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань

Все попытки отделить Тайвань от Китая обречены на провал, армия КНР готова к решительным действиям, направленным против таких попыток, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.
"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.
Фэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью".
Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.
Заместитель начальника Объединенного штаба НОАК генерал-лейтенант Чжан Чжэньчжун на брифинге выступил против заявлений министра обороны США Ллойда Остина, обвинившего Китай во время конференции в "милитаризации" Южно-Китайского моря.
Генерал сказал, что понятие "милитаризация Южно-Китайского моря" больше подходит Соединенным Штатам, поскольку они регулярно направляют военные корабли и самолеты для вторжения в прилегающие воды и воздушное пространство китайских островов, ведут разведку и целенаправленные военные учения в этом районе.
"(...) Справедливо будет сказать, что Соединенные Штаты являются самой большой силой, способствующей милитаризации Южно-Китайского моря", - заявил генерал.
Он добавил: "Именно Соединенные Штаты являются крупнейшим источником нестабильности в международном порядке, закулисным манипулятором глобальных потрясений и опасной угрозой региональному миру и стабильности".
Алиев уверен в укреплении и расширении отношений Баку и Москвы
Помощник госсекретаря США совершит турне по Южному Кавказу
Кабмин Азербайджана принял решение выплачивать детям-сиротам 265 манатов при устройстве на работу
ЕК призывает Венгрию без дискриминации относиться на АЗС к иностранным автомобилистам
Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, максимума с декабря 1981г
Криптофирмы США прекратили наем новых работников, сокращают расходы на рекламу из-за падения рынка криптовалют
В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 535 млн - университет Хопкинса
В России выявлен более заразный вариант «омикрон» штамма коронавируса
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
МЧС направит свыше 1,6 млн манатов на строительство 18 домов в Астаринском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ