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Дальнее зарубежье 12.06.2022 09:20

Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань

Все попытки отделить Тайвань от Китая обречены на провал, армия КНР готова к решительным действиям, направленным против таких попыток, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.

Фэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью".

Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.

Заместитель начальника Объединенного штаба НОАК генерал-лейтенант Чжан Чжэньчжун на брифинге выступил против заявлений министра обороны США Ллойда Остина, обвинившего Китай во время конференции в "милитаризации" Южно-Китайского моря.

Генерал сказал, что понятие "милитаризация Южно-Китайского моря" больше подходит Соединенным Штатам, поскольку они регулярно направляют военные корабли и самолеты для вторжения в прилегающие воды и воздушное пространство китайских островов, ведут разведку и целенаправленные военные учения в этом районе.

"(...) Справедливо будет сказать, что Соединенные Штаты являются самой большой силой, способствующей милитаризации Южно-Китайского моря", - заявил генерал.

Он добавил: "Именно Соединенные Штаты являются крупнейшим источником нестабильности в международном порядке, закулисным манипулятором глобальных потрясений и опасной угрозой региональному миру и стабильности".

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Тэги: МИР, КИТАЙ


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