ГНС в январе-мае увеличила сбор налогов в госбюджет в 1,5 раза

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики увеличила в январе-мае 2022 года сбор налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 52,3% - до 5 млрд 803 млн 736,4 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации, распространенной ГНС, план по сбору налогов и пошлин в госбюджет за отчетный период выполнен на 149,3%.

В январе-мае 67,3% сборов налогов и пошлин пришлась на ненефтегазовый сектор, 32,7% - на нефтегазовый.

В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 3 млрд 906 млн 523,9 тыс. манатов (рост на 41,8%), прогноз выполнен на 130,3%.

В то же время поступления в госбюджет по нефтегазовому сектору составили 1 млрд 897 млн 212,5 тыс. манатов.

По данным ГНС, за январь-май 2022 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 1 млрд 815 млн 822,4 тыс. манатов (рост на 18,6%), на обязательное страхование от безработицы - 62,641 млн манатов (рост на 19,5%).

ГНС отмечает, что на 1 июня 2022 года число активных налогоплательщиков составляет 684,699 тыс. (рост на 2,9% по сравнению с показателем на 1 июня 2021 года), в том числе плательщиками НДС - 36,666 тыс.

Б.Рустамбеков