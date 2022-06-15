Фарид Шафиев: Внутриполитическая ситуация в Армении и ряд международных акторов препятствуют процессу нормализации отношений Еревана и Баку

Если Армения продолжит настаивать на "статусе" для так называемого "Нагорного Карабаха", это подорвет мирный процесс, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.

"Карабах является азербайджанской территорией, и это признано на международном уровне и подтверждено Советом Безопасности ООН и другими международными институтами. Что касается прав проживающих в Азербайджане армян, то данный вопрос должен решаться в рамках Конституции Азербайджана", - заявил Шафиев, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна в интервью телеканалу "Аль Джазира" о том, что "самым главным для мира в регионе является вопрос Карабаха".

Он подчеркнул, что на данном этапе внутренние процессы в Армении и ряд внешних акторов ведут мирный процесс к мертвой точке.

Шафиев также заявил, что для начала процесса делимитации границ необходимо взаимное уважение к территориальной целостности и суверенитету.

"Хотя обеим сторонам (Баку и Еревану - ИФ) удалось обсудить технические аспекты делимитации границ, соглашение о делимитации основано на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета. Без соблюдения этого принципа успешная делимитация невозможна", - отметил глава Центра.

Э.Шафиев