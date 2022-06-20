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Финансы 20.06.2022 14:45

Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом в 2021г превысили $200 млн

Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2021 года оцениваются в $2 млрд 801 млн 528,256 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

Как сообщалось, на конец 2020 года объем инвестиций ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом, включая средства на текущих счетах, оценивался в $2 млрд 787 млн 426,081 тыс. Таким образом, суммарные инвестиции фонда в недвижимость за рубежом за 2021 год увеличились на 0,5%.

В структуре вложений $742 млн 779,397 тыс. или 26,5% составили прямые инвестиции в недвижимость за рубежом, $403 млн 271,886 тыс. или 14,4%- совместные инвестиции и $1 млрд 655 млн 476,973 тыс. или 59,1% – инвестиции через фонды недвижимости.

По данным Счетной палаты, в течение 2021 года инвестиции ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом, в целом, составили $201 млн 99,935 тыс. (в 2020 году - $24 млн 786,766 тыс.)

В 2021 году доходность Госнефтефонда по инвестициям в недвижимость без учета курсовой разницы оставила 12,48%. При этом доходность по прямым инвестициям в недвижимость составила 6,17%, по инвестициям через фонды недвижимости – 16,95%, по совместным инвестициям - 6,65%.

«Считаем целесообразным введение нового регулирующего механизма для инструмента прямых инвестиций в недвижимость в соответствии с требованиями рынка недвижимости и текущей экономической ситуации», - отметили в Счетной палате.

С 2012 года Госнефтефонд вложил инвестиции в приобретение недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Милане, Сеуле, Токио. Позже фонд продал недвижимость в Италии и Южной Корее.

Кроме того, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости, управляемых PGIM Real Estate, AXA Investment Management, PAG Real Estate, E-Shang Redwood, Gaw Capital Partners, BlackStone Real Estate, Walton Street Capital, Blackrock Fund Managers Limited, Ares, GreenOak, Starwood, Angelo, Gordon & CO, FLE SICAV-FIS, Brookfield Asset Management, Charter Hall и Prologis.

Помимо этого, ГНФАР совместно с фондами PGIM Real Estate, Blackrock Fund Managers Limited, Walton Street Capital, Gaw Capital Partners Blackstone, KIC и AroundTown осуществил совместные инвестиции в объекты недвижимости.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, НЕДВИЖИМОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ


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