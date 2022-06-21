Президенты Азербайджана и Узбекистана подписали декларацию об углублении стратегического партнерства

Азербайджан и Узбекистан во вторник в Ташкенте по итогам переговоров на высшем уровне подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Документы были подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

В частности, лидеры двух стран подписали «Декларацию об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества».

Кроме того, подписаны 8 документов: меморандум о взаимопонимании в сфере труда и социальной защиты; меморандум о взаимопонимании в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий; соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений; соглашение о соглашение о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности; соглашение о международном дорожном сообщении; соглашение о военном сотрудничестве; соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и соглашение о промышленном сотрудничестве.

Э.Шафиев