В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие

Компания AzerTelecom продолжает реализацию оптоволоконного инфраструктурного проекта “Цифровой Шелковый Путь” (Digital Silk Way), соединяющего Европу с Азией через Азербайджан.

В рамках масштабного проекта “Цифровой Шелковый Путь”, состоящего из европейского, азербайджанского и азиатского сегментов, также осуществляется проект “Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии” по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном. Операторами данного азиатского сегмента проекта – AzerTelecom с азербайджанской и Transtelecom с казахстанской стороны – создано совместное предприятие “Caspian Fiber Optic Company” для осуществления работ по строительству и эксплуатации “Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии”.

В рамках реализации проекта международными консалтинговыми компаниями уже проведено предварительное техническое исследование морского дна, разработаны технические требования проекта и завершен тендерный процесс по выбору поставщика. Определены схема кабельных маршрутов и расположение кабельных станций вдоль побережья Азербайджана и Казахстана. Строительство планируется завершить в ближайшие два года. Реализация подводной кабельной системы осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением. Длина Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии по дну моря составит 380 км, а скорость передачи информации свыше 16 терабит/с.

Также в ускоренном темпе ведется работа над азербайджанской частью проекта “Цифровой Шелковый Путь”, который соединит азиатский сегмент с Европой. Компания AzerTelecom в сотрудничестве с ЗАО “Азербайджанские Железные Дороги” реализует строительство оптоволоконной кабельной линии внутри страны в южном, северном и западном направлениях вдоль железных дорог. Доставлены оптоволоконные кабели и другие технические оборудования, необходимые для реализации проекта. В рамках прокладки кабельной сети общей протяженностью более 1000 км уже завершено строительство 110 км (более 10%). Строительство планируется завершить в середине 2023 года.

На разных этапах реализации проекта “Цифровой Шелковый Путь” были привлечены влиятельные международные консалтинговые компании, такие как “Detecon Consulting”, “DLA Piper”, “Axiom”, “PwC” и другие.

Реализация проекта внесет вклад в улучшение международного имиджа нашей страны, бизнес-среды, показателей экономического развития и ее позиций в международных рейтингах, а также позволит осуществить передачу мультитерабитных данных между Азией и Европой.

В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США, проект был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов Азии.

Компания AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором в Азербайджане и входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.