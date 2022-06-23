Началась встреча Алиева с Лавровым

Началась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает в четверг официальный сайт азербайджанского лидера. Х.Насирзаде



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