Баку надеется на активные усилия Москвы по установлению мира на Южном Кавказе - Алиев

Официальный Ереван пока не ответил на предложение Баку о подписании мирного соглашения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Уверен, что наши усилия будут позитивно восприняты Арменией и многолетнему противостоянию будет положен конец. Наше предложение начать работу над мирным соглашением пока остается без ответа (со стороны Армении - ИФ), но мы все же надеемся, что это предложение будет положительно принято”, - сказал Алиев в четверг, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося с официальным визитом в Баку.

Президент подчеркнул, что позиция Азербайджана направлена ​​на установление долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Обсуждая активизацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, Алиев подчеркнул, что Ереван на протяжении полутора лет с момента окончания Второй карабахской войны все еще не выполняет юридическое обязательство по открытию коммуникаций, обеспечения беспрепятственной доставки азербайджанских грузов и граждан в Нахчыванскую автономную республику, что предусмотрено в ноябрьской трехсторонней декларации 2020 года.

В этом контексте Алиев выразил надежду на активные действия со стороны Москвы по установлению мира на Южном Кавказе.

“Думаю, что в рамках нашей концепции можно будет сделать много практических шагов по нормализации ситуации в целом. Мы, конечно, надеемся на активные усилия Российской Федерации по установлению прочного мира на Кавказе”, - подчеркнул азербайджанский лидер.

Х.Насирзаде