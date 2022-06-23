Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 106.19 -3.33 Brent 111.74 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.06.2022 21:05

Баку надеется на активные усилия Москвы по установлению мира на Южном Кавказе - Алиев

Официальный Ереван пока не ответил на предложение Баку о подписании мирного соглашения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Уверен, что наши усилия будут позитивно восприняты Арменией и многолетнему противостоянию будет положен конец. Наше предложение начать работу над мирным соглашением пока остается без ответа (со стороны Армении - ИФ), но мы все же надеемся, что это предложение будет положительно принято”, - сказал Алиев в четверг, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося с официальным визитом в Баку.

Президент подчеркнул, что позиция Азербайджана направлена ​​на установление долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Обсуждая активизацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, Алиев подчеркнул, что Ереван на протяжении полутора лет с момента окончания Второй карабахской войны все еще не выполняет юридическое обязательство по открытию коммуникаций, обеспечения беспрепятственной доставки азербайджанских грузов и граждан в Нахчыванскую автономную республику, что предусмотрено в ноябрьской трехсторонней декларации 2020 года.

В этом контексте Алиев выразил надежду на активные действия со стороны Москвы по установлению мира на Южном Кавказе.

“Думаю, что в рамках нашей концепции можно будет сделать много практических шагов по нормализации ситуации в целом. Мы, конечно, надеемся на активные усилия Российской Федерации по установлению прочного мира на Кавказе”, - подчеркнул азербайджанский лидер.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РФ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и России – важнейший шаг в двусторонних отношениях - Алиев Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве Президент Алиев прибыл с визитом в РФ Президент Алиев принял в Баку врио губернатора Астраханской области Президент Алиев принял в Баку главу Союза журналистов России Посольство РФ в Азербайджане обеспечит все условия для участия российских граждан в выборах президента России

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az