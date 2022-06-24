Россия рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия с Азербайджаном - Лавров

Россия ценит отношения с Азербайджаном, рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, договоренностей, которые будут учитывать интересы друг друга, как и подобает между союзниками, в свете той декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Российский министр сообщил, что накануне провел "подробную, деловую, доверительную беседу" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой были рассмотрены все основные принципиальные направления взаимодействия двух стран.
"Четко подтверждены те импульсы, которые нам дают наши лидеры, и у нас есть четкое понимание того, как работать по всем этим направлениям: в сфере экономики и инвестиций, финансов, социальной, гуманитарной, и, конечно же, в сфере координации внешнеполитических действий", - отметил Лавров.
Он добавил, что ему "всегда приятно быть в Баку, который цветет в буквальном смысле этого слова, создаёт настроение, правда, не очень настраивающее на то, чтобы работать". "Мы ценим наши отношения, всегда приятно совмещать личные контакты с обсуждением наших совместных рабочих задач", - сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, контакты двух стран развиваются в рамках целого ряда форматов, среди которых межрегиональный форум, молодежный форум и гуманитарный форум, который, по мнению министра, "после пандемийной паузы было бы правильно возродить".
В свою очередь, Байрамов отметил, что эти переговоры - хорошая возможность обсудить "широкую повестку российско-азербайджанского взаимодействия, сотрудничества по самым разным вопросам".
По его словам, активно проводятся мероприятия в рамках 30-летия установления дипломатических отношений, повестка на вторую половину году также широкая.
Глава МИД Азербайджана добавил, что рассчитывает в ходе переговоров обсудить двустороннюю повестку, так и процессы, происходящие в регионе и на глобальном уровне.
BP ищет новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергоэффективности – Луни
Германии следует изучить возможности роста добычи газа внутри страны - глава немецкого концерна E.ON
Вакцинация населения от коронавируса предотвратила 20 млн смертей в 2021 году
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
Маск назвал новые заводы Tesla «гигантскими печами для денег» из-за потери миллиардов долларов
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
США освободили из тюрьмы Гуантанамо предпоследнего заключенного талиба
ООН подтверждает гибель 800 и ранение 4 тысяч афганцев в результате разрушительного землетрясения
НАТО и «семерка» не должны подталкивать Украину к заключению мира с РФ за счет отказа от территорий - Джонсон
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ