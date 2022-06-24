Россия рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия с Азербайджаном - Лавров

Россия ценит отношения с Азербайджаном, рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, договоренностей, которые будут учитывать интересы друг друга, как и подобает между союзниками, в свете той декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Российский министр сообщил, что накануне провел "подробную, деловую, доверительную беседу" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой были рассмотрены все основные принципиальные направления взаимодействия двух стран.

"Четко подтверждены те импульсы, которые нам дают наши лидеры, и у нас есть четкое понимание того, как работать по всем этим направлениям: в сфере экономики и инвестиций, финансов, социальной, гуманитарной, и, конечно же, в сфере координации внешнеполитических действий", - отметил Лавров.

Он добавил, что ему "всегда приятно быть в Баку, который цветет в буквальном смысле этого слова, создаёт настроение, правда, не очень настраивающее на то, чтобы работать". "Мы ценим наши отношения, всегда приятно совмещать личные контакты с обсуждением наших совместных рабочих задач", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, контакты двух стран развиваются в рамках целого ряда форматов, среди которых межрегиональный форум, молодежный форум и гуманитарный форум, который, по мнению министра, "после пандемийной паузы было бы правильно возродить".

В свою очередь, Байрамов отметил, что эти переговоры - хорошая возможность обсудить "широкую повестку российско-азербайджанского взаимодействия, сотрудничества по самым разным вопросам".

По его словам, активно проводятся мероприятия в рамках 30-летия установления дипломатических отношений, повестка на вторую половину году также широкая.

Глава МИД Азербайджана добавил, что рассчитывает в ходе переговоров обсудить двустороннюю повестку, так и процессы, происходящие в регионе и на глобальном уровне.