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26.06.2022 20:09

Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемониях закладки фундамента ряда объектов в Восточно-Зангезурском экономическом районе, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В нем отмечается, что Алиев посетил Гейгельский район, входящие в Восточный Зангезур Кельбаджарский и Лачинский районы страны.

Сообщается, что глава государства ознакомился с ходом строительства двух туннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гейгельском районе, принял участие в церемонии открытия новой малой ГЭС «Кельбаджар-1» и N-й воинской части министерства обороны в Кельбаджарском районе, ознакомился с ходом строительства автодороги Кельбаджар-Лачин и работами на 110-киловольтной электроподстанции «Горчу» в Лачинском районе.

Президенту Азербайджана представили проект водохранилища «Хакаричай» в Лачинском районе. Он также ознакомился с ходом строительства Лачинского международного аэропорта.

Главе государства был представлен генеральный план города Кельбаджар. Затем Алиев заложил фундамент Кельбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы, Кельбаджарского центра цифрового управления, завода по производству воды в Кельбаджарском районе, посетил строящуюся малую ГЭС «Чираг-1». Главе государства доложили о строящихся электростанциях в пяти местах района. В ходе поездки глава государства заложил фундамент санатория «Истису» в Кельбаджарском районе.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОСТОЧНЫЙ ЗАНГЕЗУР, ИНФРАСТРУКТУРА


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