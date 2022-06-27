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Оборона 27.06.2022 11:19

Азербайджан продолжит развивать армию и закупку современного вооружения - Алиев

Азербайджан продолжит работу по развитию армии, уже реализуются новые контракты на закупку самого современного вооружения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"После войны, сегодня Азербайджанская армия еще сильнее - и по снабжению, и по боеспособности. Поэтому мы и дальше продолжим предпринимать серьезные шаги для развития нашей армии. Заключены новые контракты на закупку самого современного вооружения. Эти контракты уже реализуются, в Азербайджан поставляется новое вооружение и самая современная техника и будут поставляться", - заявил Алиев в воскресенье, выступая перед военнослужащими сил спецназа в Кельбаджарском районе (на госгранице с Арменией -ИФ).

Президент добавил, что позиции Азербайджана на границе с Арменией "еще сильнее" будут укреплены.

"Если Армения все еще будет цепляться за свою старую тактику в работе по демаркации и попытается потянуть время, в результате она сама пожалеет об этом. Мы внимательно следим за действиями реваншистских сил, поднимающих головы в Армении, пусть они это знают. На этой горе написаны мои слова "Железный кулак на месте", пусть этого никто не забывает", - подчеркнул Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, АРМИЯ, РАЗВИТИЕ


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