Азербайджан продолжит развивать армию и закупку современного вооружения - Алиев

Азербайджан продолжит работу по развитию армии, уже реализуются новые контракты на закупку самого современного вооружения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"После войны, сегодня Азербайджанская армия еще сильнее - и по снабжению, и по боеспособности. Поэтому мы и дальше продолжим предпринимать серьезные шаги для развития нашей армии. Заключены новые контракты на закупку самого современного вооружения. Эти контракты уже реализуются, в Азербайджан поставляется новое вооружение и самая современная техника и будут поставляться", - заявил Алиев в воскресенье, выступая перед военнослужащими сил спецназа в Кельбаджарском районе (на госгранице с Арменией -ИФ).
Президент добавил, что позиции Азербайджана на границе с Арменией "еще сильнее" будут укреплены.
"Если Армения все еще будет цепляться за свою старую тактику в работе по демаркации и попытается потянуть время, в результате она сама пожалеет об этом. Мы внимательно следим за действиями реваншистских сил, поднимающих головы в Армении, пусть они это знают. На этой горе написаны мои слова "Железный кулак на месте", пусть этого никто не забывает", - подчеркнул Алиев.
Н.Аббасова
Цены на нефть слабо снижаются, Brent на уровне $113,04 за баррель
Баку и Тегеран обсудили реализацию меморандума о коммуникационных связях между регионами Азербайджана через Иран
В России до конца года почти втрое увеличат пропускную способность пункта на границе с Азербайджаном
Сотрудник полиции подорвался на мине в Физулинском районе
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,4%
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
70% граждан Финляндии не поддерживает изменений законодательства страны, чтобы соответствовать требованиям Турции о вступлении в НАТО - опрос
Япония вводит новые санкции против российских физлиц и предприятий - японский премьер
Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ремонт железных дорог Украины для вывоза зерна
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ