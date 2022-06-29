Приморье заинтересовано в поставках в Азербайджан судов и многофункциональных вертолетов – вице-губернатор

Первый вице-губернатор Приморского края России Вера Щербина провела рабочую встречу с исполняющим обязанности генерального консула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Шохратом Мустафаевым.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, стороны обсудили возможности для увеличения торгового оборота между странами и в целом международного сотрудничества, а также запуск совместных проектов в сфере туризма,

Щербина на встрече отметила, что торговый оборот между Приморьем и Азербайджаном в прошлом году значительно вырос к уровню предыдущего: с $524 тыс. до $1,5 млн. При этом экспорт из Приморского края в Азербайджан увеличился в пять раз, поставки из Азербайджана в Приморский край – в два раза.

По ее словам, Приморский край может предложить Азербайджану драгоценные металлы. «Товарооборот между нашими странами растет. Увеличивается экспорт приморской продукции. Предлагаем рассмотреть возможности для импорта из Приморского края сырьевых ресурсов. Здесь и руда, и концентраты цветных и драгоценных металлов – свинец, цинк, медь, вольфрам, серебро, золото. Стоит обратить внимание на рыбу и рыбопродукцию. Дикий лосось – очень качественная и востребованная продукция, ее активно покупают на западе нашей страны и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Кроме того, Щербина обратила внимание на возможности для импорта из Приморья в будущем судов и летательных аппаратов, в том числе многофункциональных вертолетов.

Она напомнила, что 5-8 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, на котором можно будет обсудить возможности взаимодействия с азербайджанским бизнесом.

«У нас будет Восточный экономический форум в сентябре. Мы активно к нему готовимся. Многие подтвердили свое участие. Тема туризма очень актуальна, планируем ее обсуждать. Действуют льготные режимы, действует Свободный порт Владивосток. Если бизнесу Азербайджана интересно, всегда можно встретиться и обсудить. Мы готовы оказать все необходимое содействие при реализации совместных проектов», – подчеркнула первый вице-губернатор.

Э.Шафиев