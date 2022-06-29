Парламент Азербайджана принял в III чтении поправки в госбюджете-2022

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в среду принял в III-ем, окончательном, чтении проект поправок в законе «О госбюджете на 2022 год».

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, доходы госбюджета на 2022 год увеличиваются на 2 млрд 381,8 млн манатов или на 8,9% - до 29 млрд 197,8 млн манатов.

Расходы госбюджета увеличены на 2 млрд 424,8 млн манатов или на 8,1% - до 32 млрд 303,8 млн манатов.

В результате дефицит госбюджета увеличен на 43 млн манатов – до 3 млрд 106 млн манатов или 2,7% ВВП (-0,8 процентных пункта от утвержденного прогноза).

В результате пересмотра госбюджета, удельный вес нефтяных доходов составит 15 млрд 537,5 млн манатов или 53,2% всех доходов, ненефтяные доходы составят 13 млрд 660,3 млн манатов или 46,8%.

Поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы теперь прогнозируются на уровне 11 млрд 740 млн манатов (+33,1% от утвержденного планового объема) или 40,2% всех доходов госбюджета, по линии Государственного таможенного комитета – 4 млрд 605 млн манатов (+8,1%) или 15,8%.

С учетом благоприятной ситуации вокруг доходов госбюджета, власти Азербайджана приняли решение несколько снизить объем трансфертов в бюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР). Если первоначально их объем на 2022 год был утвержден на уровне 12 млрд 710 млн манатов, то согласно поправкам их объем снижен на 9,4% - до 11 млрд 517,5 млн манатов или 39,4% всех бюджетных доходов.

Остальные доходы придутся на прочие поступления.

В структуре расходов 588,4 млн манатов дополнительно будет направлено на оборону и безопасность, 1 млрд 291,1 млн манатов – на увеличение государственных капвложений для реализации проектов в стране, включая 470 млн манатов дополнительно будет направлено на проекты на освобожденных территориях. Еще 193 млн манатов будет направлено на увеличение финансирования мероприятий, связанных с обеспечением продовольственной безопасности.

Остальные расходы будут направлены на другие статьи.

Базовая цена на нефть в госбюджете на 2022 год увеличивается с $50 до $70 за баррель.

Глава Минфина добавил, что согласно пересмотренным макроэкономическим прогнозам, номинальный объем ВВП на 2022 год теперь прогнозируется на уровне 115,4 млрд манатов, в том числе ненефтяной ВВП - 65,7 млрд манатов, среднегодовая экспортная цена на нефть - $85 за баррель, среднегодовая инфляция - 12,5%.

При этом экспортная цена на нефть, используемая при расчете ВВП, составит $85 за баррель.

Х.Насирзаде