AMU планирует капремонт студенческого общежития

Азербайджанский медицинский университет (AMU) привлек ООО «DESIGN PROJECT» к подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта студенческого общежития №3. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 42 тыс. манатов. Э.Шафиев

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