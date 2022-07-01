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Бизнес и законодательство 01.07.2022 15:47

Доходы AzerGold от экспорта драгметаллов за 5 месяцев превысили $34 млн

ЗАО «AzerGold» от экспорта драгметаллов в январе-мае 2022 года получило доходы в размере 58,4 млн манатов (порядка $34,4 млн по ткущему курсу –ИФ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные компании, в январе-мае 2022 года AzerGold на международных биржах продало 17,3 тыс. унций золота и 52,3 тыс. унций серебра, в том числе в мае - 4,8 тыс. унций золота и 11,4 тыс. унций серебра.

В январе-мае 2022 года AzerGold добыло 20,3 тыс. унций золота и 67,8 тыс. серебра.

В мае 2022 года объем добычи составил 5,1 тыс. унций золота и 13,9 тыс. унций серебра.

AzerGold отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в январе-мае текущего года имеет место «некоторое запланированное снижение показателей производства и экспорта», что связано с работами по оптимизации, проведенными на производственной линии Човдарского интегрированного регионального участка по переработке руды.

В частности, в рамках работ по реконструкции, проведенных с начала текущего года для повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов и обеспечения устойчивой добычи, была увеличена пропускная способность существующих дробильно-конвейерных линий, и расширены производственные возможности предприятия.

«В результате изначально на дробильном участке перерабатывалось 210 тонн руды в час, но после проведения оптимизационных работ указанный показатель увеличен на 43% и достиг 300 тонн в час. Таким образом, работы по оптимизации создадут возможность увеличить производство и экспорт с III-го квартала текущего года и еще больше увеличить годовой показатель», - отмечает компания.

AzerGold подчеркивает, что ввод нового завода по переработке руды, который строится на Човдарском участке по переработке руды, и будет применять метод резервуарного выщелачивания, по-прежнему, запланирован на конец 2022 - начало 2023 года.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERGOLD, ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЭКСПОРТ


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