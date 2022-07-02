Украина на днях пыталась нанести ракетный удар по Беларуси - Лукашенко

Украина пыталась атаковать Беларусь ракетами, но неудачно, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая в субботу в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Его цитирует пресс-служба президента.

"Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины", - заявил президент Беларуси.

"Что это такое? Я клятвенно вас заверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь будет воевать только в одном случае - если враг вторгнется на ее землю.

"Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать - еще раз повторяю - только в одном случае - если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому, как президент, скажу: не трогайте мое государство. Не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения", - заявил глава государства.