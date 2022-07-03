Турция анонсировала саммит с Азербайджаном и Туркменистаном

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил TRT Haber о планах провести трехсторонний саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан.
Отметив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова в Турцию, Октай заявил, что после визита «состоится трехсторонний саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан».
Р.Керимов
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