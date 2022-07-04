«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития

«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН, который объединяет социально ответственный бизнес со всего мира, выводя его работу в области КСО на новый уровень.

По словам генерального директора «Nar» Гуннара Панке, участвуя в Глобальном договоре ООН, «Nar» стремится еще больше систематизировать свою корпоративную ответственность направленную на социальное, экономическое благополучие и благополучие людей. «Как компания, руководствующаяся принципами устойчивого развития и ответственности на протяжении многих лет, мы гордимся тем, что являемся частью Глобального договора ООН. Мы верим, что сможем добиться лучшего будущего благодаря нашим проектам КСО, приносящим пользу обществу. Присоединение к этому соглашению является примером нашей приверженности этой цели», — сказал он.

Говоря о масштабах проекта, Самир Мамедов, глава Глобального договора ООН по Азербайджану, сказал: «Азербайджанское общество все больше подходит к глобальной устойчивости, как к всеобщему приоритету. Этот подход охватывает все слои общества - отдельных людей, семьи, государство, предприятия и бизнес различного масштаба. Обязательства «Nar» в рамках Глобального договора ООН являются ярким тому подтверждением. Поскольку это все еще важный прогресс которого нужно достичь, я уверен, что «Nar», его руководство и все сотрудники будут образцом для подражания в Азербайджане и сыграют ведущую роль в продвижении корпоративной устойчивости».

Следует отметить, что, применяя 10 принципов Глобального договора ООН к стратегии КСО, трудовой политике и различным процедурам, компании, присоединяющиеся к этому соглашению, защищают свои обязательства перед обществом и планетой. Для «Nar» особое значение имеет приверженность Глобального договора основным принципам устойчивого развития - правам человека, труду и окружающей среде. В этом контексте, став первой телекоммуникационной компанией, представляющей Азербайджан в Глобальном договоре ООН, “Nar” уделяет особое внимание поддержке развития образования, созданию комфортных условий труда для своих сотрудников и поддержке проектов в области гендерного равенства.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.

Глобальный договор ООН — это одна из крупнейших в мире инициатив в области корпоративной устойчивости, запущенная в 2000 году и объединяющая более 13000 компаний, 3800 некоммерческих партнеров и 69 местных сетей в более чем 160 странах.