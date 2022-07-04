«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития

«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН, который объединяет социально ответственный бизнес со всего мира, выводя его работу в области КСО на новый уровень.
По словам генерального директора «Nar» Гуннара Панке, участвуя в Глобальном договоре ООН, «Nar» стремится еще больше систематизировать свою корпоративную ответственность направленную на социальное, экономическое благополучие и благополучие людей. «Как компания, руководствующаяся принципами устойчивого развития и ответственности на протяжении многих лет, мы гордимся тем, что являемся частью Глобального договора ООН. Мы верим, что сможем добиться лучшего будущего благодаря нашим проектам КСО, приносящим пользу обществу. Присоединение к этому соглашению является примером нашей приверженности этой цели», — сказал он.
Говоря о масштабах проекта, Самир Мамедов, глава Глобального договора ООН по Азербайджану, сказал: «Азербайджанское общество все больше подходит к глобальной устойчивости, как к всеобщему приоритету. Этот подход охватывает все слои общества - отдельных людей, семьи, государство, предприятия и бизнес различного масштаба. Обязательства «Nar» в рамках Глобального договора ООН являются ярким тому подтверждением. Поскольку это все еще важный прогресс которого нужно достичь, я уверен, что «Nar», его руководство и все сотрудники будут образцом для подражания в Азербайджане и сыграют ведущую роль в продвижении корпоративной устойчивости».
Следует отметить, что, применяя 10 принципов Глобального договора ООН к стратегии КСО, трудовой политике и различным процедурам, компании, присоединяющиеся к этому соглашению, защищают свои обязательства перед обществом и планетой. Для «Nar» особое значение имеет приверженность Глобального договора основным принципам устойчивого развития - правам человека, труду и окружающей среде. В этом контексте, став первой телекоммуникационной компанией, представляющей Азербайджан в Глобальном договоре ООН, “Nar” уделяет особое внимание поддержке развития образования, созданию комфортных условий труда для своих сотрудников и поддержке проектов в области гендерного равенства.
Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.
Глобальный договор ООН — это одна из крупнейших в мире инициатив в области корпоративной устойчивости, запущенная в 2000 году и объединяющая более 13000 компаний, 3800 некоммерческих партнеров и 69 местных сетей в более чем 160 странах.
Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше
Баку рассчитывает на вклад Вашингтона в подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев
В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано 14,4 тыс. га территорий – ANAMA
Азерсу направит свыше 12 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации части поселков Шаган и Шувелан
Klaipedos nafta оценит возможности расширения мощностей терминала СПГ до 5 или 6 млрд куб. м в год
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Назначен новый генеральный менеджер в отеле Fairmont Baku, Flame Towers
В Баку пройдет конференция, посвященная проблеме обмеления Каспия
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Переговоры о членстве Финляндии в НАТО завершились в Брюсселе, протокол о присоединении к альянсу может быть подписан 5 июля
Алматы возвращается к масочному режиму из-за роста заболеваемости COVID-19
Глава Евросовета в разговоре с Мирзиеевым выступил в поддержку курса открытости и реформ в Узбекистане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ