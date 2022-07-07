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ТЭК 07.07.2022 17:04

SOCAR увеличила в 2021г доходы от операций в Швейцарии на 46%, в Турции – в 2,3 раза

Доходы компании SOCAR от операций в Турции в 2021 году составили 17 млрд 567 млн манатов, что в 2,3 раза выше показателя 2020 года.

Согласно данным консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2021 год, на долю Турции пришлось 22,7% всех доходов компании за прошлый год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», наибольший объем доходов SOCAR в прошлом году пришелся на деятельность в Швейцарии – 44 млрд 625 млн манатов или 57,6% общих доходов компании (рост на 46,4%).

Доходы SOCAR от операций в Азербайджане в 2021 году составили 7 млрд 804 млн манатов (рост на 23,7%), ОАЭ - 2 млрд 937 млн манатов (рост на 32,1%), Грузии - 1 млрд 240 млн манатов (рост на 18,7%), в других странах - 3 млрд 358 млн манатов (рост в 1,7 раза).

Как сообщалось, доходы SOCAR в 2021 году составили 77 млрд 531 млн манатов (рост на 56,3%).

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа и нефтепродуктов на внутренний рынок.

В Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, открывая сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR. Договор по приобретению SOCAR акций компании Ecco Schweiz GmbH был подписан 16 ноября 2011 года в Цюрихе. В целом покупка обошлась SOCAR в $330 млн.

Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, СТРАНЫ, ДОХОДЫ


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