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Регион 07.07.2022 17:10

Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося на лечении в тбилисской клинике "Вивамед", крайне тяжелое, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Состояние Саакашвили крайне тяжелое. У него почернело лицо, появились пигменты, руки в морщинах. Цвет его лица как у человека, умершего 2-3 дня назад", - сказал адвокат в четверг журналистам.

По его мнению, в отношении Саакашвили должно быть применено положение закона, по которому ему временно приостановят исполнение наказания и направят на лечение за границу.

Ранее представители пенитенциарной службы Грузии распространили заявление, что состояние здоровья Саакашвили находится под контролем врачей и ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая Саакашвили перевели в гражданскую клинику "Вивамед" на обследование и лечение.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЗДОРОВЬЕ


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