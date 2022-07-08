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Финансы 08.07.2022 20:25

Fitch Solutions улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год до 5,1%

Fitch Solutions (входит в Fitch Group) улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана с 3,4% до 5,1% в 2022 году.

Такая оценка роста ВВП Азербайджана указана на сайте Fitch Solutions.

Улучшение прогноза обусловлено более высокими ценами на нефть на мировых рынках.

"Темпы роста номинальной зарплаты превышают уровень инфляции, в связи с чем внутренний спрос скорее всего останется высоким в ближайшие месяцы", - считают аналитики Fitch Solutions.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, FITCH, ВВП, ПРОГНОЗ


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