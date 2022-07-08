Fitch Solutions улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год до 5,1%

Fitch Solutions (входит в Fitch Group) улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана с 3,4% до 5,1% в 2022 году. Такая оценка роста ВВП Азербайджана указана на сайте Fitch Solutions. Улучшение прогноза обусловлено более высокими ценами на нефть на мировых рынках. "Темпы роста номинальной зарплаты превышают уровень инфляции, в связи с чем внутренний спрос скорее всего останется высоким в ближайшие месяцы", - считают аналитики Fitch Solutions.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».