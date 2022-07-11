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Дальнее зарубежье 11.07.2022 14:28

Минфин Израиля ожидает, что визит Байдена приведет к созданию на Ближнем Востоке общего рынка с участием Эр-Рияда

Глава Минфина Израиля Авигдор Либерман надеется, что визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток поспособствует созданию общего рынка стран региона, передает издание The Jerusalem Post.

"Создание нового общего рынка на Ближнем Востоке", - заявил Либерман, отвечая на вопрос журналиста о том, чего он ожидает от визита Байдена, который состоится на этой неделе.

При этом, по данным издания, он добавил, что такой рынок мог бы включить и Саудовскую Аравию.

Байден отправится на Ближний Восток с 13 по 16 июля. Сначала он посетит Израиль, а затем Саудовскую Аравию.

Источники отметили, что до визита Байдена в регион никакого соглашения не будет, однако президент будет обсуждать такие перспективы с израильскими и саудовскими лидерами. В то же время еще один источник отметил, что реализация любой такой программы будет долгосрочным процессом.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. До этого дипотношения с Израилем были лишь у двух арабских стран - Египта (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, БЛИЖВОСТОК, РЫНОК


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