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Бизнес и законодательство 13.07.2022 12:44

Бизнесмены Пензенской области РФ в 2023г планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Предприниматели из Пензенской области РФ могут в 2023 году совершить бизнес-миссию в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Торговом представительстве РФ.

«В 2023 году возможна организация очной бизнес-миссии предприятий Пензенской области в Азербайджан при поддержке Торгового представительства», - отметили в Торгпредстве.

Накануне состоялась видеоконференция с представителями бизнеса Пензенской области в рамках проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом».

«Были получены многочисленные вопросы пензенских компаний касательно сертификации продукции в Азербайджане, поиска и работы с потенциальными азербайджанскими партнерами, логистическим каналам и текущему состоянию платежных операций», - подчеркнули в Торгпредстве.

Х.Насирзаде

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Тэги: РФ, БИЗНЕС, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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