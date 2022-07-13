Бизнесмены Пензенской области РФ в 2023г планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Предприниматели из Пензенской области РФ могут в 2023 году совершить бизнес-миссию в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Торговом представительстве РФ.
«В 2023 году возможна организация очной бизнес-миссии предприятий Пензенской области в Азербайджан при поддержке Торгового представительства», - отметили в Торгпредстве.
Накануне состоялась видеоконференция с представителями бизнеса Пензенской области в рамках проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом».
«Были получены многочисленные вопросы пензенских компаний касательно сертификации продукции в Азербайджане, поиска и работы с потенциальными азербайджанскими партнерами, логистическим каналам и текущему состоянию платежных операций», - подчеркнули в Торгпредстве.
Х.Насирзаде
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