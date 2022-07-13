Канадский ЦБ повысил ключевую ставку до 2,5%

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на заседании в среду на 1 процентный пункт (п.п.) - до 2,5% - и сигнализировал о готовности продолжать увеличение стоимости заимствований для сдерживания инфляции.
Подъем ставки стал рекордным с 1998 года, а текущий уровень является максимальным с осени 2008 года. Подавляющее большинство экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, прогнозировали подъем ставки на 75 базисных пунктов.
"С учетом того, что спрос в экономике явно превышает предложение, а также высокой инфляции и того, что все больше компаний и потребителей ожидают сохранения инфляции на высоком уровне в течение долгого времени, совет управляющих решил ускорить повышение ставки", - говорится в сообщении банка.
Инфляция в Канаде в мае достигла 7,7% годовых, обновив максимум с января 1983 года.
ЦБ Канады ожидает, что инфляция составит в среднем 8% в третьем квартале, и рассчитывает, что показатель опустится до 3% к концу 2023 года. Также регулятор прогнозирует, что экономика страны вырастет на 3,5% в текущем году.
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