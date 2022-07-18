Баку и Брюссель могут в ближайшие месяцы завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Брюссель могут в ближайшие месяцы завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве.
«Мы работаем над новым соглашением (о стратегическом партнерстве – ИФ) между ЕС и Азербайджаном, мы только что обсудили его с госпожой президентом (Еврокомиссии – ИФ). В ближайшие месяцы мы можем завершить работу (над ним – ИФ)», - сказал Алиев на брифинге по итогам переговоров в Баку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он выразил уверенность, что Баку и Брюссель увеличат взаимный товарооборот. «Я
уверен, что отношения между ЕС и Азербайджаном имеют большое будущее, и все, что мы планируем, мы выполним», - сказал Алиев.
Ранее сообщалось, что новое соглашение о стратегическом партнерстве согласовано между сторонами более чем на 90%. Документ включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Э.Шафиев
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