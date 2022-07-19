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Дальнее зарубежье 19.07.2022 23:14

Путин обвинил Запад в курсе на расчленение Сирии, призвал Анкару и Тегеран воспрепятствовать этому

Президент РФ Владимир Путин обвинил западных союзников в Сирии в курсе на расчленение государства и разграблении сирийских природных богатств.

"Подчеркну, что особую обеспокоенность вызывает положением дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с США, которые используют широкий арсенал средств политического и экономического воздействия" - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса в Тегеране.

Президент РФ заявил, что США и их союзники "всячески поощряют сепаратистские устремления в отдельных регионах страны".

"Как только что было сказано президентом Ирана - (США) грабят ее природные ресурсы с тем, чтобы в конечном итоге довести дело до расчленения сирийского государства", - добавил Путин.

"Поэтому важно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленны на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии. Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок", - заключил президент РФ.

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Тэги: ПУТИН, ЗАПАД, СИРИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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