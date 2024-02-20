Путин: Россия готова вести переговоры по Украине и диалог с США по стратстабильности

Россия готова к переговорам как по урегулированию на территории Украины, так и к диалогу с США по стратегической стабильности, но он невозможен на фоне заявлений о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается переговоров - мы никогда не были против них. Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления. Я уже сто раз говорил, что мы не прерывали эти переговоры, это украинская сторона прервала диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона. И сейчас об этом прямо украинская сторона на официальном уровне говорит. Я не знаю, зачем они это делают, но говорят публично", - сказал Путин.
"Что касается стратстабильности, мы и здесь никогда не отказывались от диалога", - констатировал Путин.
"Но делать вид, что США и Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой - намерены, якобы, и хотят вести диалог по стратстабильности, полагая, что одно не связано с другим, - это им не удастся сделать". - отметил Путин.
По его словам, "мы ничего не отвергаем, мы ни от чего не отказываемся, но нам надо разобраться в том, чего они хотят, они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ, этого не будет".
"Тем не менее, по вашей линии и по линии МИД, конечно, контакты возможны", - заключил Путин.
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