Путин: РФ не закрывается от США и Европы, им пора перестать «валять дурака» и подумать о своих интересах

США и Европе пора перестать "валять дурака" и вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией в своих же собственных интересах, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить "валять дурака" и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что, если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются, какими-то эфемерными соображениями об уничтожении России или интересами своих собственных стран и своего народа, своих людей по развитию отношений в мире в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира", - заявил Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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