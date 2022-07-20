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ТЭК 20.07.2022 20:01

Король Филипп рассчитывает на совместное решение странами ЕС энергетического кризиса

Король бельгийцев Филипп выразил опасение, что энергетический кризис отразится на жизни бедных слоев населения и призвал не допустить этого.

"Рост цен на энергию сделает неизбежным выбор сложных решений", - заявил бельгийский монарх в своем традиционном ежегодном обращении к нации по случаю отмечаемого 21 июля национального праздника - Дня присяги короля.

Часть решения этого кризиса Филипп видит в социальном сплочении. "Мы должны абсолютно избежать, чтобы продолжали расширяться разрывы между различными слоями населения, чтобы образовывались или расширялись новые очаги бедности. Наша модель общества, основанная на инклюзивности и солидарности, может справиться с этими новыми шоками", - заявил король, выступление которого в среду транслировали бельгийские телеканалы.

Однако, по словам Филиппа, это не произойдет само по себе, и он рассчитывает на общеевропейские подходы. "Ведь именно сплочение в Европейском союзе позволило нам сформулировать общие ответы в областях здравоохранения, обороны, энергетики и приема беженцев", - подытожил король бельгийцев.

Бельгийский национальный праздник учрежден в 1890 году при короле Леопольде II в память о присяге на верность конституции первого короля бельгийцев Леопольда Саксен-Кобургского 21 июля 1831 года. Присяга короля знаменует начало существования независимой Бельгии с политическим строем конституционной и парламентской монархии.

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