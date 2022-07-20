Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 104.22 +1.62 Brent 107.35 +1.08

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 20.07.2022 19:18

Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Латвии Джейхун Байрамов и Эдгарс Ринкевичс провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что главы ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджана и ЕС.

«В ходе телефонного разговора министры также обсудили текущую ситуацию в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, МИД, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


Похожие новости


Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате В Латвии открылся Торговый дом Азербайджана Торговый дом Азербайджана в Латвии откроется в ближайшее время - посол в Риге Авиакомпания airBaltic готова выполнять рейсы Рига-Баку круглогодично – премьер Латвии Президенты Азербайджана и Латвии приняли участие в азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге Баку и Рига начнут консультации для сотрудничества в рамках транспортного коридора Север-Юг - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az