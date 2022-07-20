Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Латвии Джейхун Байрамов и Эдгарс Ринкевичс провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что главы ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджана и ЕС.

«В ходе телефонного разговора министры также обсудили текущую ситуацию в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов