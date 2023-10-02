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Внешняя политика 02.10.2023 20:46

Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Латвии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял новоназначенного посла Латвии в Баку Эдгарса Скуя.

"Посол Эдгарс Скуя вручил копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Глава МИД поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией и ситуация в регионе.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ЛАТВИЯ, ПОСОЛ


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