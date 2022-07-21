Премьер Болгарии обсудит в Баку увеличение объема поставок газа из Азербайджана

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 21-22 июля посетит Азербайджан для проведения переговоров по вопросу увеличения закупок азербайджанского газа, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на болгарские СМИ.
«В рамках визита в Азербайджан 21-22 июля Петков проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главной темой переговоров будет сотрудничество в отрасли энергетики и возможное увеличение поставок (газа – ИФ)», - говорится в информации.
Также в ходе визита Петков проведет рабочую встречу с представителями Азербайджано-болгарской торгово-промышленной палаты и с председателем группы дружбы Азербайджан-Болгария в Милли Меджлисе Азербайджана.
Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС, которые покупают газ из Азербайджана.
Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что в 2022 году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров (за первое полугодие 2022 года – 160 млн кубометров).
В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Болгарию составили 280 млн кубометров.
Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.
Интерконнектор Греция-Болгария запущен с июля 2022 года, что позволяет увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию.
Э.Шафиев
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