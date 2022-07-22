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АПК 22.07.2022 20:09

Шойгу заявил о подписании в Стамбуле двух документов по продовольственному экспорту, в том числе по вывозу сельхозпродукции из Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о подписании в Турции двух документов по поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе по вывозу украинской сельхозпродукции из Черноморских портов.

"Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ - меморандум - предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ - определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - говорится в заявлении Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что эти документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет.

"Основу последнего составляет предложенный Российской Федерацией алгоритм, предусматривающий, в том числе, морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно", - заявил Шойгу.

Он добавил, что подписание этих документов стало возможным благодаря активной посреднической роли Турции и ООН.

"Рассчитываем на то, что ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности", - отмечается в заявлении министра.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ТУРЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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