Шойгу: у украинского контрнаступления нет каких-либо значимых результатов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что у контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) нет значимых результатов. По его словам, США и их союзники продолжают вооружать ВСУ и таким образом "лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ во вторник.

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