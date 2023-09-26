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СНГ 26.09.2023 15:02

Шойгу: у украинского контрнаступления нет каких-либо значимых результатов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что у контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) нет значимых результатов.

По его словам, США и их союзники продолжают вооружать ВСУ и таким образом "лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, УКРАИНА, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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